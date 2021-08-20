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Тренер Спенса: «Я хочу, чтобы Угас максимально использовал свой шанс в бою с Пакьяо»

Деррик Джеймс поделился мнением относительно поединка между филиппинцем и кубинцем
Бокс Профессиональный бокс
19:55
Тренер Спенса: «Я хочу, чтобы Угас максимально использовал свой шанс в бою с Пакьяо»
Йорденис Угас / фото - boxingscene.com

Деррик Джеймс, тренер чемпиона мира по версиям WBC и IBF в полусреднем весе Эррола Спенса (27-0, 21 КО), поделился своим мнением относительно поединка между легендарным филиппинцем Мэнни Пакьяо (62-7-2, 39 КО) и обладателем титула WBA Super в этой же весовой категории кубинцем Йорденисом Угасом (26-4-0, 12 KO).

Специалиста цитирует портал boxingnews24.com:

«Мне нравится Угас. Я хочу, чтобы он вышел и максимально использовал свой шанс. Я знаю, что он настоящий боец. Это будет интересный поединок. Йорденис на протяжении своей карьеры успешно противостоял левшам. Конечно, Угас никогда не встречался с бойцом-левшой такого уровня. Так что посмотрим».

Фредди Роуч считает, что Йорденис Угас не опасен для Мэнни Пакьяо.

Рене Тер Велде
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Теги

Мэнни Пакьяо – Йорденис Угас Эррол Спенс

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