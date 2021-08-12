Тренер Спенса: «Я не знаю, когда вернется Эррол»

У чемпиона WBA, IBF сорвался самый большой бой в карьере

Фото: Sporting News

Деррик Джеймс, тренер чемпиона мира по версиям WBC и IBF в полусреднем весе Эррола Спенса (27-0, 21 КО), признался, что в команде американца понятия не имеют, когда Эррол получил травму – разрыв сетчатки правого глаза, из-за которой сорвался его бой против Мэнни Пакьяо (62-7-2, 39 КО). Слова Джеймса приводит ringtv.com:

«С Эрролом все в порядке. Я не профессиональный медик, поэтому не знаю, когда точно он сможет вернуться, но Спенс вернется. Бойцы часто разрывают сетчатку и всегда возвращаются после этого. Мы не знаем, как и когда это произошло».

Вместо Спенса Пакьяо подерется против чемпиона WBA Super Йордениса Угаса.

Напомним, Спенс хотел драться с Пакьяо, но его не допустили врачи.