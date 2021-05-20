Прогноз на бой Рамиреса и Тейлора от Хаттона
Тренер Тейлора: «Наш бой с Рамиресом – второй в боксе после Джошуа – Фьюри»
Бен Дэвисон – об объединительном мегафайте в первом полусреднем весе
20 мая 22:07
Тейлор и Дэвисон / Фото - boxingscene.comТренер чемпиона мира по версиям WBA и IBF в первом полусреднем весе, британца Джоша Тейлора (17-0, 13 КО), Бен Дэвисон, заявил, что предстоящий поединок его подопечного против обладателя титулов WBC и WBO, американца Хосе Рамиреса (26-0, 17 KO), станет едва ли не главным событием в спорте на данный момент.
Цитирует наставника boxingscene.com.
«Лас-Вегас – отличное место для путешествий и отличное место для бокса. И это фантастический момент для Джоша. Он впервые выступит здесь, и я рад, что у него появилась такая возможность. Рамирес – боец высшего уровня, иначе бы он не боролся за звание абсолютного чемпиона мира. И он поставит свои вопросы, на которые Джош должен будет ответить. Уверен, нас ждет фантастический поединок. Думаю, это крупнейший бой в боксе, за исключением Джошуа – Фьюри».
Напомним, поединок между боксерами состоится 22 мая в Лас-Вегасе (штат Невада, США).
Следить за боем можно будет на нашем сайте в текстовой онлайн трансляции на сайте XSPORT. Начало – утром 23 мая приблизительно в 05:00.
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