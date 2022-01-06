Тейлор заявил, что поднимется в полусредний вес
Тренер Тейлора – о бое с Кэттероллом: «Нет варианта, что Джош проиграет»
Бен Дэвисон уверен в своем подопечном
13:23
Джош Тейлор / Фото - shropshirestarТренер абсолютного чемпиона мира в первом полусреднем дивизионе Джоша Тейлора (18-0, 13 КО), Бен Дэвисон, поделился своими ожиданиями от грядущего боя между его подопечным и Джеком Кэттероллом (26-0, 13 КО).
Цитирует Дэвисона news.stv.tv.
«Для Джоша возвращение на родину, это то, чего он заслуживает. Я считаю, если он сделает все правильно, то это станет для него показательным выступлением. Это большой вызов для Джека, ну, а мы будем готовиться, будто Кэттеролл лучший боец, который когда-либо ступал на нашу планету».
«Джош всю жизнь трудился над тем, чтобы оказаться на вершине. Сейчас он достиг всего. У него есть все. Теперь он никому не уступит свое место. Так что нет варианта, что он проиграет. Без шансов. Джош ставит перед собой новые цели и мотивирован перед каждым боем».
Поединок между Тейлором и Кэттероллом состоится 26 февраля. Изначально данный бой был запланирован на 18 декабря на арене The OVO Hydro в Глазго (Шотландия), однако из-за травмы Джоша его пришлось перенести.
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