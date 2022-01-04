Сенченко: «У Ломаченко должен был быть на плечах флаг Украины»
«Кто там устраивает возвращения чемпионов?» Сенченко показал работу на груше
Тренер продолжает поддерживать физическую форму
17:40
Вячеслав Сенченко / фото - Instagram
Украинский тренер и бывший чемпион мира в полусреднем весе Вячеслав Сенченко продолжает поддерживать физическую форму и показал работу на груше.
«Тренер тоже должен держать себя в форме.
Кстати, кто там устраивает возвращения чемпионов, закончивших карьеру?»
Вячеслав Сенченко прокомментировал решение Василия Ломаченко (16-1, 11 КО) отпраздновать победу над Ричардом Комми (30-4, 27 КО) с флагом родного Белгород-Днестровского.