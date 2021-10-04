Уайлдер: «В бою с Фьюри мне нужно сделать лишь половину того, что я делал в тренировочном лагере»
Тренер Уайлдера: «Бой с Фьюри может стать самым легким в карьере Деонтея, а может стать абсолютно кошмарным»
Малик Скотт – о предстоящем мегафайте, который состоится 9 октября
10:58
Малик Скотт и Деонтей Уайлдер / Фото - boxingscene.comНаставник экс-чемпиона мира в супертяжелом дивизионе Деонтея Уайлдера (42-1-1, 41 КО), Малик Скотт, поделился мнением о сопернике своего подопечного, обладателе титула WBC Тайсоне Фьюри (30-0-1, 21 КО).
Цитирует Скотта BoxingScene.
«Похвалю Тайсона Фьюри. У него много дерьма, но он чертовски хороший соперник. Просто адский. Тайсон Фьюри не просто хороший, он очень, очень, очень хороший боец. Но Деонтей Уайлдер, которого я тренирую, может сделать этот бой самым легким в своей карьере, а может сделать его абсолютным кошмаром, все зависит от самого Деонтея. У него есть навыки, сила, отношение, инстинкт убийцы, чтобы сделать этот бой самым легким в его карьере».
Бой Фьюри – Уайлдер состоится 9 октября. Накануне боксеры обменялись угрозами в социальных сетях.
Победитель третьего поединка в следующем году может выйти на бой против украинца Александра Усика за звание абсолютного чемпиона мира.