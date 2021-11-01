Джошуа: «Если бы я не хотел драться с Уайлдером, Фьюри, Уайтом и Ортисом, то мне не стоило бы даже и говорить о боксе»
Тренер Уайлдера: «Через несколько месяцев мы вернемся в лагерь, и Деонтей будет драться»
Малик Скотт заверил, что «Бронзовый бомбардировщик» вернется в ринг
09:50
Деонтей Уайлдер / фото - boxingscene.com
Малик Скотт, тренер экс-чемпиона мира в супертяжелом весе Деонтея Уайлдера (42-2-1, 41 KO), в интервью изданию World Boxing News заверил, что его подопечный вернется в ринг после досрочного поражения в трилогии с Тайсоном Фьюри (31-0-1, 22 KO).
«После боя я продолжал говорить людям, что Деонтей будет отдыхать, что я не хочу говорить с ним о боксе и вообще затрагивать эту тему. Но после поединка я позвонил ему в 2-3 часа ночи, разбудил его и начал говорить о новых тренировках, которые у меня для него есть, и новых вещах, над которыми нам нужно поработать. Я такой: «Бро, у меня есть эти упражнения, мы должны сделать их, когда вернемся. Ты будешь двукратным чемпионом мира в супертяжелом весе. В тот вечер мы не победили, но ты получил много славы».
Я сказал, что какое-то время не буду говорить с ним о боксе, но как только пересмотрел бой, я сразу же позвонил Деонтею, не обращая внимания на время. Мы посмеялись над этим.
Деонтей сказал, что уйдет на каникулы, и я его полностью поддерживаю. Через несколько месяцев мы вернемся в лагерь, и он будет драться».
Легендарный супертяжеловес Майк Тайсон дал совет американскому панчеру Деонтею Уайлдеру.
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