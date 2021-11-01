Тренер Уайлдера: «Через несколько месяцев мы вернемся в лагерь, и Деонтей будет драться»

Деонтей Уайлдер / фото - boxingscene.com

Малик Скотт, тренер экс-чемпиона мира в супертяжелом весе Деонтея Уайлдера (42-2-1, 41 KO), в интервью изданию World Boxing News заверил, что его подопечный вернется в ринг после досрочного поражения в трилогии с Тайсоном Фьюри (31-0-1, 22 KO).

Я сказал, что какое-то время не буду говорить с ним о боксе, но как только пересмотрел бой, я сразу же позвонил Деонтею, не обращая внимания на время. Мы посмеялись над этим.

Деонтей сказал, что уйдет на каникулы, и я его полностью поддерживаю. Через несколько месяцев мы вернемся в лагерь, и он будет драться».