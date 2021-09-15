Тренер Уайлдера: «Мы собираемся поджарить задницу Фьюри»

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Малик Скотт, тренер бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе, американца Деонтея Уайлдера (42-1-1, 41 КО), убежден, что его подопечный победит в третьем бою с обладателем титула WBC, британцем Тайсоном Фьюри (30-0-1, 21 КО).

Специалиста цитирует портал furyjoshua.com:

Он просыпается, ест, спит, ср*т - ничего лишнего, кроме бокса. Когда ты работаешь с чутким спортсменом, который хочет для себя этого больше, чем ты для него, у которого уже есть инстинкт убийцы, я просто не представляю, как мы можем промахнуться. Мы не промахнемся, все это предначертано. Мы маринуем Фьюри. Мы собираемся поджарить его задницу».