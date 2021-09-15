В команде Уайлдера сообщили, что во время спаррингов в тренировочном лагере Фьюри наглухо нокаутировали
Тренер Уайлдера: «Мы собираемся поджарить задницу Фьюри»
Малик Скотт убежден, что его подопечный победит в третьем бою с «Цыганским Королем»
19:55
Фото: boxingscene.com
Малик Скотт, тренер бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе, американца Деонтея Уайлдера (42-1-1, 41 КО), убежден, что его подопечный победит в третьем бою с обладателем титула WBC, британцем Тайсоном Фьюри (30-0-1, 21 КО).
Специалиста цитирует портал furyjoshua.com:
«Если говорить о коррективах, которые внес Уайлдер, то я безмерно ими горжусь. Нет ничего нового в том, что он делает. Я наблюдал, как Деонтей делает эти вещи на протяжении последних десяти лет. Просто я видел, что это выполнялось рывками. Теперь мы работаем над этим более последовательно, каждый день.
Он просыпается, ест, спит, ср*т - ничего лишнего, кроме бокса. Когда ты работаешь с чутким спортсменом, который хочет для себя этого больше, чем ты для него, у которого уже есть инстинкт убийцы, я просто не представляю, как мы можем промахнуться. Мы не промахнемся, все это предначертано. Мы маринуем Фьюри. Мы собираемся поджарить его задницу».
Деонтей Уайлдер уверен, что возьмет реванш у Тайсона Фьюри.