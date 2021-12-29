Сергей Радченко: «Владимир Кличко, Усик и Ломаченко работают в несколько раз больше, чем кто-либо другой»
Тренер Уайлдера назвал победителя боя Фьюри – Усик
Малик Скотт не списывает со счетов ни одного из боксеров
20:30
Малик Скотт / фото - boxingscene.com
Известный американский тренер Малик Скотт в интервью ESNEWS назвал своего фаворита в потенциальном поединке между британцем Тайсоном Фьюри (31-0-1, 22 КО) и украинцем Александром Усиком (19-0, 13 КО).
«Я уверен, что тот Фьюри, который дрался с Владимиром Кличко, стал бы для Усика настоящей головной болью. Движение, рефлексы. А нынешнего Фьюри Усик бы побил. Еще никогда не было настолько легко попасть по Фьюри, как сейчас».
Малик Скотт поделился воспоминаниями об опыте работы с Александром Усиком.