Тренер Уайлдера: «Прекращайте это де**мо! На**я вы все на него набросились?»

Фото: Boxing Scene

Малик Скотт, тренер бывшего чемпиона мира WBC в супертяжелом весе Деонтея Уайлдера (42-2-1, 41 КО), ответил людям и прессе, которая критикует его подопечного за поражение в третьем бою Тайсону Фьюри (31-0-1, 22 КО):

Прекращайте это де**мо! На**я вы все на него набросились? Он только что отдал все что мог в ринге, чтобы вас развлечь. Дайте ему перерыв хотя бы на один месяц. Пройдет пару месяцев, мы вернемся в зал для тренировок, тогда и вы возвращайтесь со всем этим вашим де**мом, ОК? Что было после того пропущенного удара? Он доковылял в угол. Он получил от меня инструкции. Он принял их. Он не вел себя так, словно не понимает, что происходит. Ничего лишнего: «Да, сэр! Понял, сэр! Сделаю, сэр!» Он вернулся в ринг и поймал красивым нокдауном Фьюри. Именно поймал, потому что использовал приманку. Это Фьюри! Его не поймаешь тупо двоечкой. Сколько у Деонтея было промахов? Тонна! А здесь он выбросил джеб по корпусу, а потом пробил правым в голову.

Вся фишка в том, чтобы научить Деонтея всем этим трюкам на регулярной основе. Чтобы он пользовался ими чаще. Из этого боя я извлек много информации. Поэтому жду не дождусь, когда мы вернемся в зал и продолжим тренироваться. Но сперва хочу, чтобы он хорошенько отдохнул, чтобы перенес операцию, чтобы залечил все болячки. Честно? Когда я пересмотрел бой по телеку, я еще больше начал гордиться перформансом Деонтея».