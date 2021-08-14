Тренер Уайлдера рассказал о спаррингах с Фьюри

Фото: boxingscene.com

Малик Скотт, главный тренер супертяжеловеса Деонтея Уайлдера (42-1-1, 41 KO), вспомнил свои спарринги с действующим чемпионом WBC Тайсоном Фьюри (30-0-1, 21 KO), которые имели место несколько лет тому назад.

Специалиста цитирует издательство boxingscene.com:

Во время первого спарринга я пропустил правый хук, который повредил мне барабанную перепонку. В этот день мы провели с ним восемь раундов. После этого у нас было еще две спарринг-сессии в течение недели, тогда как я испытывал все более сильные проблемы с ухом, что вынудило меня прекратить дальнейшие спарринги, так как на тот момент я все еще активно выступал на ринге. Поэтому я сказал Питеру [Фьюри], что с меня достаточно. Затем они заплатили мне деньги, купили билет на поезд, после чего я пожелал им удачи, а остальное уже давно стало историей. Конец».