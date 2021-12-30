Хирн намерен организовать поединок между Уайлдером и Чисорой
Тренер Уайлдера: «Стиль Усика подходит Деонтею, чтобы донести бомбу»
Малик Скотт – о возможном бое американца с лидером хэвивейта
10:13
Деонтей Уайлдер / Фото - losangelesnewshubТренер экс-чемпиона мира в супертяжелом дивизионе Деонтея Уайлдера (42-2-1, 41 КО) Малик Скотт, с уверенностью заявил, что у его подопечного были бы хорошие шансы на победу в поединке с действующим обладателем титулов WBA, WBO, IBO и IBF Александром Усиком (19-0, 13 КО).
Цитирует Скотта boxingnews24.com.
«Хотите кое-что узнать? Я верю, что стиль Усика подходит Деонтею, чтобы донести бомбу. В 12-раундовом бою я никогда не видел, чтобы Александра кто-то бил с мощью Уайлдера. По Усику попадал Мурат Гассиев, очень-очень хороший панчер. Но в тот вечер Александр был для него проблемой».
Ранее стало известно, что промоутер Эдди Хирн намерен организовать поединок между Уайлдером и Дереком Чисорой (32-12, 23 KO).
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