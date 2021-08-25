Тренер Уайлдера тешится своим подопечным: «Новый Деонтей нокаутировал бы старого за два раунда»

Деонтей Уайлдер / фото - Getty Images

Малик Скотт, тренер американского супертяжеловеса Деонтея Уайлдера (42-1-1, 41 KO), похвалил своего подопечного порталу Sky Sports перед трилогией с чемпионом WBC Тайсоном Фьюри (30-0-1, 21 КО), которая состоится 9 октября.

Новый Деонтей нокаутировал бы старого за два раунда. Его концентрация увеличилась в 10 раз, он тренируется в 100 раз усерднее. Это жестокий тренировочный лагерь. У него очень жестокая ментальность. В трилогии будет лучшая версия Деонтея Уайлдера, которую вы когда-либо видели.

Люди недооценивают его IQ. Он не какой-то большой и тупой парень, который бьет только правой рукой. В его безумии есть своя методика. IQ Деонтея находится на очень высоком уровне. Я вижу, как он работает, как ставит себя в нужное положение и загоняет бойцов в ловушки. Деонтей нокаутирует Фьюри в течение пяти раундов».