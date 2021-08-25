Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 7
Сейчас 0
Сегодня 7
Завтра 6
Футбол (3 события из 3) показать все
Лига чемпионов UEFA 21/22
Календарь Таблица
22:00 Ференцварош - Янг Бойз 2:3 Окончен
22:00 ПСВ - Бенфика 0:0 Окончен
22:00 Лудогорец - Мальме 2:1 Окончен
Теннис (4 события из 81) показать все
ATP 2021 (US Open, New York, USA, Qualifying)
Календарь Таблица
20:05 Тобиас Камке - Илья Марченко 1:2 Окончен
WTA 2021 (Chicago, USA)
Календарь Таблица
19:00 Марта Костюк - Кайя Канепи 2:0 Окончен
WTA 2021 (US Open, New York, USA, Qualifying)
Календарь Таблица
20:10 Эллен Перес - Леся Цуренко 0:2 Окончен
23:25 Урсула Радванска - Katarina Zavatska 2:0 Окончен
нет важных матчей
Футбол (3 события из 3) показать все
Лига чемпионов UEFA 21/22
Календарь Таблица
22:00 Брондбю - Ред Булл Зальцбург -:- Запланирован
22:00 Шахтер - Монако -:- Запланирован
22:00 Динамо Загреб - Шериф -:- Запланирован
Теннис (4 события из 121) показать все
ATP 2021 (US Open, New York, USA, Qualifying)
Календарь Таблица
01:55 Zane Khan - Сергей Стаховский 2:1 Окончен
WTA 2021 (Chicago, USA)
Календарь Таблица
20:15 Элина Свитолина - Фиона Ферро 0:0 Отложен
WTA 2021 (US Open, New York, USA, Qualifying)
Календарь Таблица
18:00 Мариам Болквадзе - Daria Snigur -:- Запланирован
21:55 Кристина Буча - Катерина Козлова -:- Запланирован
Футбол (6 событий из 33) показать все
Лига Европы UEFA 21/22
Календарь Таблица
18:00 Алашкерт - Глазго Рейнджерс -:- Запланирован
19:00 ХИК Хельсинки - Фенербахче -:- Запланирован
19:30 Заря - Рапид Вена -:- Запланирован
21:15 АЗ Алкмаар - Селтик -:- Запланирован
21:30 Клуж - Црвена Звезда -:- Запланирован
22:00 Легия Варшава - Славия Прага -:- Запланирован

Тренер Уайлдера тешится своим подопечным: «Новый Деонтей нокаутировал бы старого за два раунда»

Малик Скотт хвалит американца перед трилогией с Фьюри
Бокс Профессиональный бокс
13:20
Тренер Уайлдера тешится своим подопечным: «Новый Деонтей нокаутировал бы старого за два раунда»
Деонтей Уайлдер / фото - Getty Images

Малик Скотт, тренер американского супертяжеловеса Деонтея Уайлдера (42-1-1, 41 KO), похвалил своего подопечного порталу Sky Sports перед трилогией с чемпионом WBC Тайсоном Фьюри (30-0-1, 21 КО), которая состоится 9 октября.

«Фьюри дерется с опущенными руками. Иногда он поднимает подбородок, иногда идет вперед, а порой сближается, опустив руки. Его отправляли в нокдаун парни, которые бьют не так сильно, как Деонтей. Он очень уязвим. Я еще не видел боя Фьюри, после которого сказал бы: «Вау, он непобедимый». В свой лучший день он выглядит хорошо, но все равно не кажется непобедимым.

Новый Деонтей нокаутировал бы старого за два раунда. Его концентрация увеличилась в 10 раз, он тренируется в 100 раз усерднее. Это жестокий тренировочный лагерь. У него очень жестокая ментальность. В трилогии будет лучшая версия Деонтея Уайлдера, которую вы когда-либо видели.

Люди недооценивают его IQ. Он не какой-то большой и тупой парень, который бьет только правой рукой. В его безумии есть своя методика. IQ Деонтея находится на очень высоком уровне. Я вижу, как он работает, как ставит себя в нужное положение и загоняет бойцов в ловушки. Деонтей нокаутирует Фьюри в течение пяти раундов».

Малик Скотт назвал самого опасного соперника для Деонтея Уайлдера.

Рене Тер Велде
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Малик Скотт Тайсон Фьюри - Деонтей Уайлдер

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Арреола – о третьем поединке Уайлдер – Фьюри: «Деонтей сделает все, чтобы восстановить свою репутацию»
Арреола – о третьем поединке Уайлдер – Фьюри: «Деонтей сделает все, чтобы восстановить свою репутацию»
Бокс Профессиональный бокс
11:20
Арреола дал прогноз на третий бой Уайлдера и Фьюри
Арреола дал прогноз на третий бой Уайлдера и Фьюри
Бокс Профессиональный бокс
24 августа 10:55
Турман: «Уайлдер внезапно не станет идеальным боксером, но может подтянуть свои слабые стороны»
Турман: «Уайлдер внезапно не станет идеальным боксером, но может подтянуть свои слабые стороны»
Бокс Профессиональный бокс
24 августа 10:25
Кроуфорд назвал фаворита в трилогии Уайлдер – Фьюри
Кроуфорд назвал фаворита в трилогии Уайлдер – Фьюри
Бокс Профессиональный бокс
22 августа 14:50
Скотт назвал самого опасного соперника для Уайлдера
Скотт назвал самого опасного соперника для Уайлдера
Бокс Профессиональный бокс
22 августа 14:21
1
Малик Скотт: «Уайлдер нокаутирует Фьюри. Джошуа и Усик – на очереди»
Малик Скотт: «Уайлдер нокаутирует Фьюри. Джошуа и Усик – на очереди»
Бокс Профессиональный бокс
22 августа 13:42

Новости: Бокс

Портер: «Я в восторге от того, что сделал Угас в бою с Пакьяо»
Портер: «Я в восторге от того, что сделал Угас в бою с Пакьяо»
Профессиональный бокс
14:50
«Я упрашивал промоутера устроить этот бой». Пакьяо назвал соперника, ради которого точно останется в ринге
«Я упрашивал промоутера устроить этот бой». Пакьяо назвал соперника, ради которого точно останется в ринге
Профессиональный бокс
14:48
Джейк Пол: «Я выступлю против Канело лучше Сондерса»
Джейк Пол: «Я выступлю против Канело лучше Сондерса»
Профессиональный бокс
13:57
Тренер Уайлдера тешится своим подопечным: «Новый Деонтей нокаутировал бы старого за два раунда»
Тренер Уайлдера тешится своим подопечным: «Новый Деонтей нокаутировал бы старого за два раунда»
Профессиональный бокс
13:20
Бой Сиренко против ветерана из России перенесен
Бой Сиренко против ветерана из России перенесен
Профессиональный бокс
12:27
Президент WBC предположил, что Пакьяо может провести еще один бой
Президент WBC предположил, что Пакьяо может провести еще один бой
Профессиональный бокс
12:00
Малиновский попал в тройку лучших полулегковесов в мире
Малиновский попал в тройку лучших полулегковесов в мире
Профессиональный бокс
11:58
Арреола – о третьем поединке Уайлдер – Фьюри: «Деонтей сделает все, чтобы восстановить свою репутацию»
Арреола – о третьем поединке Уайлдер – Фьюри: «Деонтей сделает все, чтобы восстановить свою репутацию»
Профессиональный бокс
11:20
Тейлор: «Роуч знает, кто я такой. Я обыгрывал двух его подопечных»
Тейлор: «Роуч знает, кто я такой. Я обыгрывал двух его подопечных»
Профессиональный бокс
10:57
Все новости

Популярные новости

Редкач: «Усик приехал домой к Ломаченко и платил ему за то, что живет у него»
Редкач: «Усик приехал домой к Ломаченко и платил ему за то, что живет у него»
Бокс Профессиональный бокс
21 августа 19:43
53
«Такой же джеб, рост и навыки». Усик нашел в Африке бойца, идеально похожего на Джошуа
Тема дня
«Такой же джеб, рост и навыки». Усик нашел в Африке бойца, идеально похожего на Джошуа
Бокс Профессиональный бокс
21 августа 12:30
Украинский экс-претендент на пояс WBO уничтожил соперника в первом раунде – отправил в глухой нокаут
Украинский экс-претендент на пояс WBO уничтожил соперника в первом раунде – отправил в глухой нокаут
Бокс Профессиональный бокс
21 августа 12:47
«Курит траву больше пятидесяти лет». Красюк рассказал, что помогает промоутеру Ломаченко оставаться лучшим в своем деле
«Курит траву больше пятидесяти лет». Красюк рассказал, что помогает промоутеру Ломаченко оставаться лучшим в своем деле
Бокс Профессиональный бокс
19 августа 19:35
29
Почти рекордный. Усик показал свой вес за месяц до поединка с Джошуа
Почти рекордный. Усик показал свой вес за месяц до поединка с Джошуа
Бокс Профессиональный бокс
23 августа 16:10
3
Пакьяо смотрел бой Хижняка и не нашел места комплиментам: «У него нет стиля, нет защиты»
Интервью
Пакьяо смотрел бой Хижняка и не нашел места комплиментам: «У него нет стиля, нет защиты»
Бокс Профессиональный бокс
19 августа 15:51
8
Все новости