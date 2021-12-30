Тренер Уайлдера: «Усик дрался с мощными панчерами и не бегал от них»

Александр Усик / фото - Getty Images

Малик Скотт, тренер бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Деонтея Уайлдера (42-1-1, 41 КО), в очередной раз лестно высказался в адрес Александра Усика (19-0, 13 КО), похвалив украинского супертяжа за выбор оппозиции. Цитирует специалиста портал ES News.

Усик – боец, у которого вся система построена вокруг ловушек, финтов и хорошей работы на ногах. Плюс, он еще и левша. У Усика легкие ноги, и он становится мощнее. Когда Александр дрался с Джошуа, не было такого, что он боксировал и двигался вокруг него, пытаясь избежать боя. Порой он шел вперед и рисковал. Нельзя сказать, что Усик не проявил напор ради победы. Он ни разу не убегал.

Усик дрался с мощными панчерами и не бегал от них. Нет такого, что он спасается бегством. Усик дает этим парням возможности и заставляет их расплачиваться».