Тренер Уайлдера объяснил, почему не остановил поединок с Фьюри
Тренер Уайлдера включил Усика в топ-3 лучших супертяжеловесов современности
На вершину списка Малик Скотт поставил обидчика своего подопечного
17:47
Малик Скотт и Деонтей Уайлдер / Фото - boxingscene.comТренер экс-чемпиона мира в супертяжелом дивизионе Деонтея Уайлдера (42-2-1, 41 КО), Малик Скотт, в интервью YouTube-каналу iFL TV назвал свою пятерку лучших боксеров супертяжелого дивизиона.
«По состоянию на сегодня первое место однозначно у Фьюри, ведь он одержал победу над Деонтеем. Уайлдер идет следом за ним. Затем следуют Усик и Энтони Джошуа. Кто закрывает пятерку? Пускай это будет Диллиан Уайт».
Накануне ответил критикам, которые считают, что он должен был раньше остановить поединок между его подопечным и чемпионом мира по версии WBC в супертяжелом весе британцем Тайсоном Фьюри (31-0-1, 22 KO).
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