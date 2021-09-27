Тренер Уайлдера заступился за Джошуа перед фанатами

Малик Скотт поддержал экс-чемпиона после поражения

Энтони Джошуа / фото - Getty Images

Тренер бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Деонтея Уайлдера (42-1-1, 41 КО), Малик Скотт заступился за Энтони Джошуа (24-2, 21 КО) перед фанатами, которые принялись критиковать бывшего чемпиона после поражения от украинца Александра Усика (19-0, 13 КО).

Американский специалист опубликовал в своем Instagram сторис, в котором пообещал блокировать всех болельщиков, которые будут как либо критиковать AJ.

«Если кто-то отправит мне сообщение, в котором назовет Энтони Джошуа мешком или будет его оскорблять из-за того, что он проиграл отличному бойцу, то я немедленно вас заблокирую».

Deontay Wilder's trainer Malik Scott reacts to Anthony Joshua's defeat to Oleksandr Usyk… pic.twitter.com/d9YhZ0407S — Michael Benson (@MichaelBensonn) September 26, 2021

Напомним, Хирн не верит в возможность проведения боя Усик – Джошуа 2 в Украине.