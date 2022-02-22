Тренер Уайта: «Диллиан станет для Фьюри непосильной задачей»
Хавьер Миллер, тренер британского супертяжеловеса Диллиана Уайта (28-2, 19 КО), высказался о предстоящем бое его подопечного против чемпиона мира WBC Тайсона Фьюри (31-0-1, 22 КО):
«Я просто думаю, что Диллиан станет для Фьюри непосильной задачей. Думаю, Кличко был на финише карьеры (в бою с Фьюри), и хотя это была фантастическая победа, это не тот поединок, который кто-то захочет пересматривать. Это было ужасно, честно говоря. Это не был хороший бой, но теперь Тайсон стал зрелищным бойцом, и лично я с удовольствием посмотрю его поединки против Уайлдера, хорошие и достойные схватки.
Думаю, потому сейчас лучшее время провести бой (Фьюри-Уайт). Диллиан любит участвовать в ярких бойнях, да и Тайсон нынче, кажется, тоже. Я его уважаю, он большой мастер, боксирует уже чертову уйму времени и точно знает, что делает. Думаю, он нашел подходящего партнёра для танцев в лице Уайлдера. Но Уайлдер – не Диллиан.
Диллиан может вынести тебя одним ударом. До сих пор никому не удавалось вырубить Дерека Чисору, хотя он был в ринге с множеством топов и пропускал много чистых ударов. Никто не смог сдвинуть его с места, а Диллиан сделал это одним ударом. Мощь Уайта – самая что ни на есть настоящая. Я с ним уже два гожа и хочу, чтобы он стал более совершенным бойцом. Мы работаем над этим, и сейчас он даже опаснее, чем прежде. Да, у Уайлдера есть его правая, и она чертовски хороша, но инструментарий Диллиана намного богаче. Для Фьюри это паззл другого уровня, и ему придется сильно постараться, чтобы его сложить».
Уайт впервые в карьере будет драться за пояс чемпиона мира. Планируется, что их бой состоится 23 апреля на лондонском «Уэмбли».
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