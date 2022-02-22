Тренер Уайта: «Диллиан станет для Фьюри непосильной задачей»

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Хавьер Миллер, тренер британского супертяжеловеса Диллиана Уайта (28-2, 19 КО), высказался о предстоящем бое его подопечного против чемпиона мира WBC Тайсона Фьюри (31-0-1, 22 КО):

Думаю, потому сейчас лучшее время провести бой (Фьюри-Уайт). Диллиан любит участвовать в ярких бойнях, да и Тайсон нынче, кажется, тоже. Я его уважаю, он большой мастер, боксирует уже чертову уйму времени и точно знает, что делает. Думаю, он нашел подходящего партнёра для танцев в лице Уайлдера. Но Уайлдер – не Диллиан.

Диллиан может вынести тебя одним ударом. До сих пор никому не удавалось вырубить Дерека Чисору, хотя он был в ринге с множеством топов и пропускал много чистых ударов. Никто не смог сдвинуть его с места, а Диллиан сделал это одним ударом. Мощь Уайта – самая что ни на есть настоящая. Я с ним уже два гожа и хочу, чтобы он стал более совершенным бойцом. Мы работаем над этим, и сейчас он даже опаснее, чем прежде. Да, у Уайлдера есть его правая, и она чертовски хороша, но инструментарий Диллиана намного богаче. Для Фьюри это паззл другого уровня, и ему придется сильно постараться, чтобы его сложить».