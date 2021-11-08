Тренер Уайта: «У Диллиана есть все необходимое, чтобы побить Фьюри»

Специалист не может дождаться поединка между британцами

Диллиан Уайт / фото - boxingscene.com

Хавьер Миллер, главный тренер Диллиана Уайта (28-2, 19 KO), в интервью Pro Boxing Fans заявил, что его подопечный способен выйти победителем в бою против чемпиона WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри (31-0-1, 22 KO).

«Я всегда хотел подобного поединка для Диллиана. И я очень рад, ведь прямо сейчас идут разговоры о его организации. Не могу дождаться. Мне не терпится выйти против Тайсона Фьюри и его команды. Как тренеру для меня является вызовом померяться силами с его командой, с его тренером. Вот что мне нравится, вот как я люблю тестировать себя на самом высоком уровне. У Диллиана есть все необходимое, чтобы побить Тайсона Фьюри. Это будет тот еще бой. Диллиан может делать столько всего, что Тайсону еще не доводилось видеть. У Диллиана фантастический джеб, он отлично контратакует и бьет по корпусу, агрессивен. Это будет очень и очень тяжелый поединок для Тайсона. У Диллиана еще не было шанса подраться за титул чемпиона мира, а потому он голоден, и мы собираемся отобрать этот пояс».

Диллиан Уайт не может связаться с Тайсоном Фьюри.