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Тренер Угаса рассказал о бое с Пакьяо

Исмаэль Салас со всей серьезностью относится к грядущему поединку своего подопечного против филиппинца
Бокс Профессиональный бокс
15:15
Тренер Угаса рассказал о бое с Пакьяо
Йорденис Угас / фото - boxingscene.com

Исмаэль Салас, тренер чемпиона WBA в полусреднем весе Йордениса Угаса (26-4, 12 КО), обсудил грядущий поединок своего подопечного против легендарного филиппинца Мэнни Пакьяо (62-7-2, 39 КО).

Специалиста цитирует издательство boxingscene.com:

«У Йордениса уже было несколько боев на коротком уведомлении. Это серьезное испытание, но без них мы не имеем право находиться в боксе, а потому мы дали согласие. Я сказал, давайте двигаться вперед. И Угас согласился после травм Спенса и (Фабиана) Майданы. Иногда возможности приходят вместе с такими ситуациями и ты обязан ими воспользоваться.

Мы начали готовиться к Спенсу. Затем появился Пакьяо, после чего с нами стали разговаривать насчет боя с (Андре) Берто, а потому уже они вновь все поменяли, дав нам в соперники Фабиана Майдану. Мы прошли через кучу препон. Но благодаря помощи Робейси Рамиреса и Клаудио Марреры, двух левшей, мы смогли проделать работу, чтобы подготовиться к Пакьяо.

Здесь нет никакой магии. Не сказать, что я плохо спал по ночам, ведь мне уже приходилось разбирать бои Пакьяо, например, с (Мигелем) Котто и (Китом) Турманом. Мы лишь вносим коррективы. Я повторю - помощь Марреро и Робейси была очень важной. Робейси наблюдателен, он помогает мне в зале. Я уважаю его точку зрения. Не зря он двукратный олимпийский чемпион. Мы семья и помогаем друг другу. Робейси рассказал некоторые вещи о Пакьяо, которые нам помогли.

Это одно из самых больших испытаний, которые когда-либо мне выпадали. Это будет мой 190-й бой за титул. Великолепная возможность для Угаса и всей команды. И мы собираемся сделать все, что можем, чтобы одержать победу».

Йорденис Угас поделился своей тактикой на поединок с Мэнни Пакьяо.

Рене Тер Велде
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Теги

Мэнни Пакьяо – Йорденис Угас

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