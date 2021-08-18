Тренер Угаса рассказал о бое с Пакьяо

Йорденис Угас / фото - boxingscene.com

Исмаэль Салас, тренер чемпиона WBA в полусреднем весе Йордениса Угаса (26-4, 12 КО), обсудил грядущий поединок своего подопечного против легендарного филиппинца Мэнни Пакьяо (62-7-2, 39 КО).

Специалиста цитирует издательство boxingscene.com:

Мы начали готовиться к Спенсу. Затем появился Пакьяо, после чего с нами стали разговаривать насчет боя с (Андре) Берто, а потому уже они вновь все поменяли, дав нам в соперники Фабиана Майдану. Мы прошли через кучу препон. Но благодаря помощи Робейси Рамиреса и Клаудио Марреры, двух левшей, мы смогли проделать работу, чтобы подготовиться к Пакьяо.

Здесь нет никакой магии. Не сказать, что я плохо спал по ночам, ведь мне уже приходилось разбирать бои Пакьяо, например, с (Мигелем) Котто и (Китом) Турманом. Мы лишь вносим коррективы. Я повторю - помощь Марреро и Робейси была очень важной. Робейси наблюдателен, он помогает мне в зале. Я уважаю его точку зрения. Не зря он двукратный олимпийский чемпион. Мы семья и помогаем друг другу. Робейси рассказал некоторые вещи о Пакьяо, которые нам помогли.

Это одно из самых больших испытаний, которые когда-либо мне выпадали. Это будет мой 190-й бой за титул. Великолепная возможность для Угаса и всей команды. И мы собираемся сделать все, что можем, чтобы одержать победу».