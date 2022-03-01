«Я уже в его голове». Фьюри прокомментировал отсутствие Уайта на вступительной пресс-конференции
Тренер Усика – о срыве боя с Фьюри: «Тайсон и его команда выбрали более безопасный для них вариант»
Сергей Лапин считает, что «Цыганский Король» решил избежать поединка с украинцем
21:35
Тайсон Фьюри / фото - boxingscene.com
Сергей Лапин, члена тренерского штаба обладателя титулов WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александра Усика (19-0, 13 КО), в интервью MyBettingSites заявил, что чемпион мира по версии WBC Тайсон Фьюри (31-0-1, 22 КО) решил избежать поединка с украинцем на данном этапе карьеры.
«Усик всегда готов к любому сопернику. Он был одним из первых, кто согласился на унификацию с Тайсоном Фьюри. Я слышал, что Энтони Джошуа тоже не возражал против получения компенсации за разрешение на объединительный бой. Но внезапно все пошло неправильно, и мне кажется, что Тайсон Фьюри и его команда выбрали более безопасный для них вариант – поединок с Диллианом Уайтом.
Более 80% информации, исходящей от Тайсона Фьюри, – это словесный мусор для привлечения внимания и пиара боксерских поединков. Он также пытается с помощью своих слов залезть конкурентам в голову, как это было с Деонтеем Уайлдером. Но такие истории, как сравнение Усика с Томашем Адамеком, не сработают с Александром. Подобное не повлияет на психологию Усика».
Официально. Бой Уайт – Фьюри состоится 23 апреля.
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