Тренер Усика – о срыве боя с Фьюри: «Тайсон и его команда выбрали более безопасный для них вариант»

Тайсон Фьюри / фото - boxingscene.com

Сергей Лапин, члена тренерского штаба обладателя титулов WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александра Усика (19-0, 13 КО), в интервью MyBettingSites заявил, что чемпион мира по версии WBC Тайсон Фьюри (31-0-1, 22 КО) решил избежать поединка с украинцем на данном этапе карьеры.

Более 80% информации, исходящей от Тайсона Фьюри, – это словесный мусор для привлечения внимания и пиара боксерских поединков. Он также пытается с помощью своих слов залезть конкурентам в голову, как это было с Деонтеем Уайлдером. Но такие истории, как сравнение Усика с Томашем Адамеком, не сработают с Александром. Подобное не повлияет на психологию Усика».