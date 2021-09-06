Усик очень часто сравнивает себя с Али. У легендарного американца был свой аналог боя с Джошуа
Тренер Усика поделился фотографией из тренировочного лагеря накануне боя с Джошуа
Украинец 25 сентября сразится за титулы супертяжелого веса
19:54
Александр Усик / Фото: instagram.com/usykaa
Тренер супертяжа Александра Усика (18-0, 13 KO) Юрий Ткаченко в своем Instagram опубликовал фото с боксером с тренировочного лагеря:
25.09.2021
Напомним, что 25 сентября Усик проведет бой против обладателя титулов WBO/WBA/IBF/IBO Энтони Джошуа (24-1, 22 КО).
На портале XSPORT.ua пройдет онлайн трансляцию боя Джошуа – Усик.