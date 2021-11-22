Тренер Захареева: «После нескольких тренировок пришлось выгнать Юрия за плохое поведение»
Тренер Захареева: «Хотим доказать, что после Ломаченко на Белгород-Днестровщине вырос еще один знаменитый боксер»
Игорь Юрескул – о возможном переходе своего подопечного в профессионалы
22 ноября 14:31
Игорь Юрескул / Фото - slovo.odessa.uaНаставник чемпиона мира среди любителей Юрия Захареева, Игорь Юрескул, сообщил, что его подопечный пока не намерен переходить в профессиональный бокс.
«О переходе в профессионалы не может быть и речи до окончания олимпийского цикла. На играх в Париже в 2024 году хотим доказать, что после Василия Ломаченко на Белгород-Днестровщине вырос еще один знаменитый боксер».
Напомним, Захареев стал победителем ЧМ-2021 в весовой категории до 71 кг, став самым молодым чемпионом мира в истории Украины.