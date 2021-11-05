Тренер Захареева: «В полуфинале не особо напрягались – оставили силы на бой за золото чемпионата мира»

Украинец в финале мирового первенства сразится с россиянином Мусаевым

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Тренер Юрия Захареева Игорь Юрескул, который вышел в финал чемпионата мира в весовой категории до 71 кг, прокомментировал выступление подопечного в полуфинальном бою:



Первый раунд нас удивил. Я считаю, что Юра и первую 3-минтуку забрал. А в третьем раунде по 10 и 8 два раза нужно было отсчитывать сопернику. При это мы не очень напрягались – можно было немного больше. Але мы оставили силы на финал.

6 ноября в поединке за золото мирового первенства украинец сойдется в ринге с Вадимом Мусаевым из России. Прямая трансляция будет доступна на XSPORT.