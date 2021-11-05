Украинец Захареев прокомментировал выход в финал чемпионата мира, где сразится с россиянином
Тренер Захареева: «В полуфинале не особо напрягались – оставили силы на бой за золото чемпионата мира»
Украинец в финале мирового первенства сразится с россиянином Мусаевым
10:48
Фото: Facebook
Тренер Юрия Захареева Игорь Юрескул, который вышел в финал чемпионата мира в весовой категории до 71 кг, прокомментировал выступление подопечного в полуфинальном бою:
Первый раунд нас удивил. Я считаю, что Юра и первую 3-минтуку забрал. А в третьем раунде по 10 и 8 два раза нужно было отсчитывать сопернику. При это мы не очень напрягались – можно было немного больше. Але мы оставили силы на финал.
6 ноября в поединке за золото мирового первенства украинец сойдется в ринге с Вадимом Мусаевым из России. Прямая трансляция будет доступна на XSPORT.