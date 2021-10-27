Третий украинец покинул ЧМ по боксу уже после первого раунда

Горсков провел конкурентный бой, но уступил

Сергей Горсков (категория до 86 кг) завершил выступление на чемпионате мира по боксу в Белграде, Сербия.

В первом круге турнира украинец уступил представитель Киргизии Эркину Адылбеку. 25-летний Горсков забрал первый раунд, после чего провел конкурентную вторую трехминутку, которую судьи довольно спорно отдали Адылбеку.

Однако в заключительном раунде превосходство Адылбека не вызвало вопросов. Как итог – единогласное решение судей не в пользу украинца – 28:29, 28:29, 28:29, 28:29, 28:29.

Таким образом, Горсков стал третьим представителем Украины, который проиграл в первом круге. Ранее уступили Александр Корнев и Олег Чулячеев.

На данный момент единственный украинский боксер, которому удалось пройти дальше – Юрий Захареев.