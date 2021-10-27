Захареев – первый украинец, выигравший бой на чемпионате мира в Белграде
Третий украинец покинул ЧМ по боксу уже после первого раунда
Горсков провел конкурентный бой, но уступил
17:32
Сергей Горсков (категория до 86 кг) завершил выступление на чемпионате мира по боксу в Белграде, Сербия.
В первом круге турнира украинец уступил представитель Киргизии Эркину Адылбеку. 25-летний Горсков забрал первый раунд, после чего провел конкурентную вторую трехминутку, которую судьи довольно спорно отдали Адылбеку.
Однако в заключительном раунде превосходство Адылбека не вызвало вопросов. Как итог – единогласное решение судей не в пользу украинца – 28:29, 28:29, 28:29, 28:29, 28:29.
Таким образом, Горсков стал третьим представителем Украины, который проиграл в первом круге. Ранее уступили Александр Корнев и Олег Чулячеев.
На данный момент единственный украинский боксер, которому удалось пройти дальше – Юрий Захареев.