Тревор Брайан: «Я заслуживаю бои с Фьюри, Джошуа и Усиком»

Супертяжеловес намерен проводить бои в Европе

Тревор Байан / Фото: NY Fights

Чемпион WBA Regular в супертяжелом весе Тревор Брайан (22-0, 15 КО) заявил, что заслужил бои с топовыми супертяжеловесами.



Ранее Брайан в очень скучном поединке защитил пояс в бою с Джонатаном Гуидри.

«Тревор Брайан здесь надолго, и я показал это. Я буду становиться только лучше и продолжу совершенствовать свои навыки. Я работал до финального гонга. Я покажу свои таланты за границей, устроив бои с бойцами из топ-3, будь то Тайсон Фьюри, Энтони Джошуа или Александр Усик. Я заслуживаю эти бои. Этот бой был для меня ступенькой вверх. Уважение Джонатану Гуидри, поскольку он был сложным соперником».

Напомним, в следующем бою Брайан может провести бой против Даниэля Дюбуа.