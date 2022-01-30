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Тревор Брайан: «Я заслуживаю бои с Фьюри, Джошуа и Усиком»

Супертяжеловес намерен проводить бои в Европе
Бокс Профессиональный бокс
13:54
Тревор Брайан: «Я заслуживаю бои с Фьюри, Джошуа и Усиком»
Тревор Байан / Фото: NY Fights

Чемпион WBA Regular в супертяжелом весе Тревор Брайан (22-0, 15 КО) заявил, что заслужил бои с топовыми супертяжеловесами.

Ранее Брайан в очень скучном поединке защитил пояс в бою с Джонатаном Гуидри.

«Тревор Брайан здесь надолго, и я показал это. Я буду становиться только лучше и продолжу совершенствовать свои навыки. Я работал до финального гонга.

Я покажу свои таланты за границей, устроив бои с бойцами из топ-3, будь то Тайсон Фьюри, Энтони Джошуа или Александр Усик. Я заслуживаю эти бои. Этот бой был для меня ступенькой вверх. Уважение Джонатану Гуидри, поскольку он был сложным соперником».

Напомним, в следующем бою Брайан может провести бой против Даниэля Дюбуа.

Карен Агабекян
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