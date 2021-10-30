Три из трех. Еще один украинец пробился в 1/8 финала чемпионата мира

Иван Папахин «на тоненького» победил представителя Норвегии

В Белграде, Сербия, завершился шестой соревновательный день чемпионата мира по боксу.

Одним из последних на ринг вышел Иван Папакин (весовая категория до 75 кг). Украинец раздельным решением судей (29:28, 29:28, 28:29, 28:29, 30:27) победил представителя Норвегии Гедминаса Миндаугаса.

Кроме Папахина, 30 октября победы на ЧМ добыли Денис Песоцкий и Богдан Толмачев.

Чемпионат мира проходит с 24 октября по 6 ноября. За всеми боями можно следить в прямой трансляции на телеканалах XSPORT, XSPORT+, а также у нас на сайте.