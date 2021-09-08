В Triller сообщили, почему Тайсон не дерется с Холифилдом
Triller намерен организовать грандиозный поединок для Хэя. Среди потенциальных соперников – Тайсон и Льюис
Экс-чемпион мира вернется в ринг 11 сентября
17:58
Дэвид Хэй / Фото - skysportsБывший чемпион мира в супертяжелом дивизионе Дэвид Хэй (28-4, 26 КО) может провести большой бой против одного из звездных супертяжеловесов мира в случае удачного возвращения на ринг 11 сентября в поединке против Джо Фурнье (9-0, 9 КО). Об этом в интервью в Sky Sports сообщил сооснователь компании Triller Райан Кавана – организатора этого ивента.
«Если он победит? Не раскрывая подробностей могу только сказать, что следует ожидать очень большого боя».
Также Кавана заявил, что соперником Хэя станет один из самых известных супертяжеловесов, например, экс-чемпион мира. Он также не исключил поединка Хэя против Майка Тайсона, Эвандера Холифилда или Леннокса Льюиса, однако отверг кандидатуру Владимира Кличко.
Ранее Хэй поделился планами после своего возвращения на ринг.
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