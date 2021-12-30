Триумф Камбососа в бою с Лопесом – «Апсет года» по версии The Ring

Австралийский боксер был андердогом в титульном поединке

Камбосос и Лопес / Фото - dailynationtoday

Неожиданная победа австралийца(20-0, 10 КО) над американцем(16-1, 12 КО) в поединке за звание абсолютного чемпиона мира в легком дивизиона стала главным апсетом года по версии авторитетного изданияПоединок состоялся 27 ноября в Нью-Йорке (США). Лопес был безоговорочным фаворитом, однако уже в 1-м раунде оказался в нокдауне. Камбосос выглядел лучше по ходу поединка и, несмотря на падение в 10-м раунде, австралиец выиграл бой раздельным решением судей, став новым лидером легкого дивизиона.Отметим, что в номинации «Апсет года» бой Камбосос – Лопес обошел поединкиНапомним, титульный мегафайт в супертяжелом дивизионе