Камбосос – Хэйни: «Не заставляйте императора долго ждать – три других бойца тоже стучат в дверь»
Триумф Камбососа в бою с Лопесом – «Апсет года» по версии The Ring
Австралийский боксер был андердогом в титульном поединке
11:21
Камбосос и Лопес / Фото - dailynationtodayНеожиданная победа австралийца Джорджа Камбососа (20-0, 10 КО) над американцем Теофимо Лопесом (16-1, 12 КО) в поединке за звание абсолютного чемпиона мира в легком дивизиона стала главным апсетом года по версии авторитетного издания The Ring.
Поединок состоялся 27 ноября в Нью-Йорке (США). Лопес был безоговорочным фаворитом, однако уже в 1-м раунде оказался в нокдауне. Камбосос выглядел лучше по ходу поединка и, несмотря на падение в 10-м раунде, австралиец выиграл бой раздельным решением судей, став новым лидером легкого дивизиона.
Отметим, что в номинации «Апсет года» бой Камбосос – Лопес обошел поединки Сандор Мартин – Майки Гарсия, Ли Вуд – Су Цань, Маурисио Лара – Джош Уоррингтон и Кико Мартинес – Кид Галахад.
Напомним, титульный мегафайт в супертяжелом дивизионе Александр Усик – Энтони Джошуа признан главным событием года в боксе по версии The Ring.
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