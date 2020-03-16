Цзю дал прогноз на грядущий реванш Поветкина и Уайта

Костя Цзю / фото - karate.ru

Бывший абсолютный чемпион мира в первом полусреднем весе Костя Цзю поделился ожиданиями от реванша между Александром Поветкиным и Диллианом Уайтом.

Напомним, первый поединок боксеров состоялся в августе прошлого года и завершился победой россиянина нокаутом в пятом раунде.

Цзю цитирует официальный сайт РЕН ТВ.

Надеюсь, Саша поработал над защитными действиями. В первом бою у него были атакующие действия, а потом паузы у него происходили. Он не отрабатывал в защите, пропустил первый удар, потом второй удар.

Уайт лучше восстановился, он моложе. После нокаута больше времени получил на восстановление. Это тоже определенное преимущество. Сашка уже немолодой все-таки, ему быстрее (провести бой) лучше было бы, но все зависит от подготовки, от того, какая мотивация у Саши, от того, хочет ли он доказать самому себе, что он что-то может».