Цзю: «Сомневаюсь, что Усик не соперник Фьюри»

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Бывший абсолютный чемпион мира Костя Цзю поделился мнением о потенциальном поединке обладателей всех титулов в «королевском» дивизионе Александра Усика (19-0, 13 KO) и Тайсона Фьюри (31-0-1, 22 KO):



Мнение, что после такого боя Фьюри Усику не соперник? Я сомневаюсь. Это будет очень хороший бой. Пока я не анализировал его для самого себя. Как только они скажут, что поединок будет, тогда я пороюсь у себя в глубинках.