Стали известны потенциальные места проведения реванша Усик – Джошуа. Среди претендентов – Украина
Цзю: «Сомневаюсь, что Усик не соперник Фьюри»
Экс-абсолютный чемпион мира не верит в превосходство британца над украинцем
15:33
Фото: Metro
Бывший абсолютный чемпион мира Костя Цзю поделился мнением о потенциальном поединке обладателей всех титулов в «королевском» дивизионе Александра Усика (19-0, 13 KO) и Тайсона Фьюри (31-0-1, 22 KO):
Я оцениваю бои в двух параллелях. Первая – это технически и тактически. Здесь лучше был Усик. А вторая – зрелищность. В этом плане предпочтительней бой Фьюри – Уайлдер. Тайсон Фьюри еще раз удивил характером, когда поднялся после двух нокдаунов и сделал ту работу, которую он сделал. Это здорово.
Мнение, что после такого боя Фьюри Усику не соперник? Я сомневаюсь. Это будет очень хороший бой. Пока я не анализировал его для самого себя. Как только они скажут, что поединок будет, тогда я пороюсь у себя в глубинках.
Промоутер Усика сообщил о трех возможных местах проведения реванша украинца с Энтони Джошуа (24-2, 22 KO).