Томми Фьюри: «Вырубил бы Джейка Пола в первом раунде»

Томми Фьюри / фото - BoxingScene

Томми Фьюри (7-0, 4 КО), брат чемпиона мира в супертяжелом весе Тайсона Фьюри (31-0-1, 22 КО), в интервью порталу BoxingScene высказался о своем несостоявшемся поединке с видеоблогером Джейком Полом.

Посмотрите первый раунд того поединка и затем взгляните на старт моего первого боя, когда я вернулся с шоу Love Island. Неужели Пол лучше, чем был мой соперник? Нет, он не лучше. У парня, с которым я дрался после Love Island, было 30 боев на профессиональном ринге, а также он являлся чемпионом мира по кикбоксингу.

Дерись так, насколько тебе позволяет соперник, и именно это я и сделал бы с ним, поскольку люди, которые выходят и ничего не делают, их укладывают спать.

Я бы колотил по Джейку Полу джебом. Он не двигает головой, после чего я сложил бы его ударом правой. Его попросту не было бы там, ведь все закончилось бы для него очень плачевно».