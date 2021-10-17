Турман: «2022 год станет для меня возвращением на большую сцену»

Американец отсутствовал более чем два года

Кит Турман / фото - boxingscene.com

Бывший объединенный чемпион в полусреднем весе (до 66.7 кг), американский нокаутер Кит Турман (29-1-0, 22 KO) в интервью YouTube-каналу Fight Hub TV заявил, что намерен трижды выступить в 2022 году, несмотря на более чем двухлетнее отсутствие.

«Вероятней всего, что мой следующий соперник не будет входить в топ-5, поскольку все большие бои сейчас недоступны. Но моя задача – подраться во что бы то ни стало. Следующий год станет возвращением на большую сцену после двух лет отсутствия. В декабре я хотел бы выйти на претендентский уровень, чтобы затем провести три боя за 12 месяцев. Это тот темп, который я хотел бы взять».

Кит Турман рассказал, что смирился с поражением от Мэнни Пакьяо (62-8-2, 39 КО).