Турман: «Дэвис не станет драться с настоящими полусредневесами, если поднимется»

Американец считает, что «Танк» не выйдет на природного представителя его дивизиона, если решится набрать массу

Джервонта Дэвис / фото - boxingscene.com

Экс-чемпион полусреднего веса (до 66.7 кг), американец Кит Турман (29-1, 22 КО) в интервью YouTube-каналу FightHype.com заявил, что чемпион в трех весовых категориях Джервонта Дэвис (25-0, 24 КО) не выйдет на природного представителя его дивизиона, если решится набрать массу.

«Когда [Леонард] Эллерби сказал о том, что Дэвис поднимется в 147 фунтов, я сразу же подумал о Гарсии. Майки Гарсии. Правда заключается в том, что когда легковесы поднимаются к нам - они не дерутся с нами. Они дерутся с другими легковесами, которые поднялись до них. Эдриен Бронер подрался с Малиньяджи, но Малиньяджи не был настоящим полусредневесом. И когда он вышел на реальных парней, то начал проигрывать. Не хочу принижать Дэвиса. Просто когда вы меняете дивизион, вы должны делать это правильно».

Украинский боксер Иван Редкач (23-6-1, 18 КО) бросил вызов Джервонте Дэвису.