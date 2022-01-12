Турман: «Мне наср*ть, куда меня поставят в рейтингах»

Американец отреагировал на свое текущее положение в дивизионе

Кит Турман / фото - Getty Images

Бывший чемпион мира в полусреднем весе американец Кит Турман (29-1, 22 КО) в рамках The Porter Way Podcast эмоционально отреагировал на свое текущее положение в дивизионе.

«Мне наср*ть, куда сейчас меня поставят. Где я? Да прямо за вашей спиной! Я все тот же боец. Я двукратный чемпион мира, не так ли? И я все еще едва ли не самый зрелищный полусредневес на планете. Я здесь не для рейтингов – я здесь для спорта. Потому что я был взращен спортом. И я буду сражаться до конца. А остальное меня не беспокоит. Я люблю бокс. И мне важен мой вклад в него, и в этом весь Кит Турман. Если вы можете побить меня – пожалуйста. Побьют ли меня еще раз? Вот и посмотрим».

Кит Турман следующий поединок проведет 5-го февраля на арене Michelob ULTRA в отеле и казино Mandalay Bay в Лас-Вегасе, штат Невада, США.