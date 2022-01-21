Турман: «Я не хочу доводить бой с Барриосом до решения судей»
Турман: «Мое резюме уже в Зале славы»
Американец точно не умрет от скромности
20:00
Кит Турман / фото - boxingscene.com
Бывший объединенный чемпион полусреднего веса Кит Турман (29-1-0, 22 KO) уверен, что попадет в боксерский Зал славы.
Турмана цитирует ресурс boxingnews24.com:
«Мое резюме уже в Зале славы. Я уже там. Да, дело сделано, однако история еще не закончена. Сейчас все, к чему мы стремимся, это открытие новой главы жизни Кита Турмана. И эта новая глава напомнит людям о моем величии.
Что же произошло за то время, пока меня не было? На Спенса напала икота, и это позволило Угасу сделать шаг вперед и прибрать пояс. Сейчас же Спенс хочет забрать его себе, но об этом и речи бы не было, если бы Кит Турман не проиграл».
Кит Турман настроен на досрочную победу в поединке с Марио Барриосом (27-1-0, 16 KO).