Турман: «Мое резюме уже в Зале славы»

Кит Турман / фото - boxingscene.com

Бывший объединенный чемпион полусреднего веса Кит Турман (29-1-0, 22 KO) уверен, что попадет в боксерский Зал славы.

Турмана цитирует ресурс boxingnews24.com:

Что же произошло за то время, пока меня не было? На Спенса напала икота, и это позволило Угасу сделать шаг вперед и прибрать пояс. Сейчас же Спенс хочет забрать его себе, но об этом и речи бы не было, если бы Кит Турман не проиграл».