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Турман: «Мы увидим настоящий поединок Спенс – Угас после шестого раунда»

Кит отметил, что оба боксера хорошо владеют джебом и медленно начинают бой
Бокс Профессиональный бокс
08:59
Турман: «Мы увидим настоящий поединок Спенс – Угас после шестого раунда»
Кит Турман / Фото: DAZN

Экс-чемпион мира в полусреднем весе Кит Турман (30-1, 22 КО) в комментарии badlefthook.com высказался о бое между обладателем поясов WBC и IBF Эрролом Спенсом (27-0, 21 KO) и WBA Йорденисом Угасом (27-4, 12 KO).

«Нам предстоит увидеть очень интересный поединок. Даже по тому, что у обоих парней длинный джеб. Мы видели, как Спенс доминирует над своими оппонентами за счет джеба. Так он выиграл у Майки Гарсии и Ламонта Питерсона. Посмотрим, что он сможет сделать в этом поединке, поскольку ему будет противостоять соперник, владеющий не только длинным джебом, но и длинной правой рукой. Также этот кубинец очень хорошо чувствует дистанцию.

Эррол попытается поймать Угаса ударом, но это будет непросто. Мы никогда не видели, чтобы Йорденис висел на канатах. Спенс доминирует, когда его соперники отступают и прижимаются к канатам. Когда они у канатов, то он пробивает несколько отличных ударов по корпусу с акцентированным переводом в голову. Эррол действительно все это хорошо миксует, особенно если его оппонент только защищается.

Угас медленно начинает бой. Хотя, оба этих парня не спешат активно действовать в стартовых раундах. Поэтому я думаю, что мы увидим настоящий поединок после экватора. Глядя на их стиль, думаю, что ребята разогреются, а затем запустят двигатели на полную. Бойцы будут готовы пройти всю дистанцию, поскольку это самый важный поединок в их карьере. Они не остановятся пока не будет все сказано и сделано.

Вот поэтому я не жду быстрого старта, но жду сильного финиша. Просто это у них хорошо получается».

Напомним, поединок Спенса и Угаса состоится 16 апреля в Арлингтоне, штат Техас, США.

 

Карен Агабекян
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Йорденис Угас Эррол Спенс Кит Турман

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