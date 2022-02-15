Турман: «Мы увидим настоящий поединок Спенс – Угас после шестого раунда»

Кит Турман / Фото: DAZN

Экс-чемпион мира в полусреднем весе Кит Турман (30-1, 22 КО) в комментарии badlefthook.com высказался о бое между обладателем поясов WBC и IBF Эрролом Спенсом (27-0, 21 KO) и WBA Йорденисом Угасом (27-4, 12 KO).



Эррол попытается поймать Угаса ударом, но это будет непросто. Мы никогда не видели, чтобы Йорденис висел на канатах. Спенс доминирует, когда его соперники отступают и прижимаются к канатам. Когда они у канатов, то он пробивает несколько отличных ударов по корпусу с акцентированным переводом в голову. Эррол действительно все это хорошо миксует, особенно если его оппонент только защищается.

Угас медленно начинает бой. Хотя, оба этих парня не спешат активно действовать в стартовых раундах. Поэтому я думаю, что мы увидим настоящий поединок после экватора. Глядя на их стиль, думаю, что ребята разогреются, а затем запустят двигатели на полную. Бойцы будут готовы пройти всю дистанцию, поскольку это самый важный поединок в их карьере. Они не остановятся пока не будет все сказано и сделано.

Вот поэтому я не жду быстрого старта, но жду сильного финиша. Просто это у них хорошо получается».