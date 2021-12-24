Турман намерен провести три поединка в 2022 году

Американец поделился планами на будущее

Кит Турман / фото - Getty Images

Бывший чемпион мира в полусреднем весе американец Кит Турман (29-1, 22 КО), который вернется в ринг в начале 2022 года, поделился планами на будущее, и сообщил, что намерен провести три поединка в следующем году.

Турмана цитирует ресурс boxingnews24.com:

«Если я вернусь к реальной работе в следующем году, то мы получим бой-1, бой-2 и бой-3. Прошло много времени с момента моего последнего поединка, и я готов к бою и хочу поработать. Я еще не закончил. Пришло время вернуться. Полусредний вес очень сложен. Возможно, я не являюсь чемпионом, но поверьте мне, что бой Турмана против любого чемпиона полусреднего дивизиона, это большое событие, а я – сложный вызов. Люди должны помнить, кто такой Кит Турман, потому что я приношу развлечения и провожу большие бои».

Кит Турман следующий поединок проведет 5-го февраля на арене Michelob ULTRA в отеле и казино Mandalay Bay в Лас-Вегасе, штат Невада, США.