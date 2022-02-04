Турман: «Я хочу стать абсолютным чемпионом мира в полусреднем весе»
Турман намерен выйти на бой с победителем противостояния Спенс – Угас
Бывший чемпион мира вернется в ринг 5 февраля
08:21
Кит Турман / Фото - premierboxingchampionsЭкс-чемпион мира в полусреднем дивизионе Кит Турман (29-1, 22 KO) оценил своего будущего соперника Марио Барриоса (26-1, 17 KO) после дебютной встречи на пресс-конференции.
Цитирует Турмана boxingnews24.com.
«Я знал, что он больше меня ростом, но я обратил внимание на его ноги. Они похожи на карандаши. У него ноги-карандаши, но при этом тяжелый верх. Его плечи шире, чем я думал. Когда я впервые увидел Марио, то сказал: «Ты большой мальчик». Потому что он поднимается в весе, но у него есть габариты для этой весовой категории. Теперь я понял, почему его команда разрешила ему пойти на такой шаг».
«Могу сказать, что у Барриоса есть преимущество в этом бою, потому что ему не нужно было сбрасывать эти несколько фунтов, чтобы вписаться в лимит полусреднего веса. Поэтому он должен быть сильнее, по сравнению с прошлыми боями. В боксе важна скорость и сила. Мы знаем, насколько Марио быстр, теперь нам предстоит выяснить его силу».
Также Турман сообщил, что в следующем поединке намерен выйти в ринг с победителем боя между Эрролом Спенсом (27-0, 21 КО) и Йорденисом Угасом (27-4, 12 КО).
«Победитель поединка между Спенсом и Угасом получит три пояса из четырех в полусреднем весе. Мне это интересно. Находится в ринге с Китом Турманом, это всегда волнительно».
Напомним, Турман и Барриос выйдут в ринг 5 февраля на арене Michelob ULTRA в отеле и казино Mandalay Bay в Лас-Вегасе, штат Невада, США.
Текстовая онлайн трансляция боя Турман – Барриос будет доступна на сайте XSPORT. Примерное начало поединка – 06:00.
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