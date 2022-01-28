Турман: «Наше противостояние с Барриосом станет большим испытанием для нас обоих»

Американец объяснил, почему выбрал соотечественника в соперники для следующего боя

Кит Турман / фото - boxingscene.com

Бывший чемпион мира в полусреднем весе Кит Турман (29-1-0, 22 KO) рассказал, почему среди предложенных ему вариантов соперников для следующего поединка, он выбрал именно Марио Барриоса (27-1-0, 16 KO).

Турмана цитирует ресурс boxing247.com:

«У Марио был лучший послужной список среди небольшой группы бойцов, которых предложили мне для следующего боя. К тому же у него было захватывающее выступление против Джервонты Дэвиса. Мне показалось, что наше противостояние станет большим испытанием для нас обоих. Мы два талантливых бойца, которые интересны в мире бокса и только что пережили свои первые поражения в карьере. Поначалу наше противостояние может показаться неинтересным, но если понимаете, что такое конкурентное мышление, то поймете, что мы будем требовать от себя во время боя. Некоторые бойцы после поражения поднимаются и требуют от себя большего, усерднее тренируются, устраняют недостатки, улучшают технические навыки, а также атаку и защиту. Мы что-то подобное видели в Сауле Альваресе, после того, как он проиграл Флойду Мейвезеру. То поражение заставило его подняться и показать, что он лучше».

Кит Турман следующий поединок проведет 5 февраля на арене Michelob ULTRA в отеле и казино Mandalay Bay в Лас-Вегасе, штат Невада, США.