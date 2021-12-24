Турман назвал двух приоритетных соперников на следующий бой

Конечно, после победы над Марио Барриосом

Кит Турман / фото - boxingscene.com

Бывший чемпион мира в полусреднем весе американец Кит Турман (29-1, 22 КО) после победы над Марио Барриосом (26-1, 17 KO) хочет заполучить поединок с одним из чемпионов полусреднего веса: обладателем титула WBO Теренсом Кроуфордом (38-0-0, 29 KO) или чемпионом по версиям WBC и IBF Эрролом Спенсом (27-0, 21 КО).

Турмана цитирует ресурс boxingnews24.com:

«Спенс и Кроуфорд, оба в моем списке желаемых соперников. Послушайте, я просто хочу самого большого боя. Мы все знаем, как все устроено в боксе. Невозможно спрогнозировать следующий сезон. Это не баскетбол и не футбол. Никогда не знаешь, как все пройдет, и с кем ты разделишь ринг в следующем году. Поэтому я стараюсь не заглядывать в будущее. У меня сейчас нет контракта, в котором четко сказано, что следующий соперник после Барриоса, допустим, Кроуфорд. Реального расписания нет. Все что мы можем сделать, так это только строить планы. Если честно, особых предпочтений нет. Эти парни оба хорошие бои. Я хочу встретиться с ними обоими. Единственная проблема, это то, что вы не можете планировать свои действия, а можете только принимать один бой за раз».

Кит Турман следующий поединок проведет 5-го февраля на арене Michelob ULTRA в отеле и казино Mandalay Bay в Лас-Вегасе, штат Невада, США.