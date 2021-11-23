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Турман назвал месяц, когда сможет подраться с Кроуфордом
Кит считает, что Теренсу нужен такой бой для наследия
11:58
Кит Турман / Фото: Sporting News
Экс-чемпион мира в полусреднем весе Кит Турман заявил, что готов провести бой с чемпионом мира по версии WBO Теренсом Кроуфордом (38-0, 29 КО) в июле 2022 года. Слова боксера приводит портал boxinginsider.com.
«Я скоро вернусь в ринг и был бы очень счастлив и готов подраться с Теренсом Кроуфордом летом. Я готов с ним драться через восемь месяцев.
Теренс – это парень, придерживающийся своего плана. Он хочет, чтобы все титулы были у него в кармане, но также его заботит наследие, и поэтому он хочет, чтобы его имя было вписано в историю. Ему нужен бой со мной».
Напомним, ранее Кроуфорд отказался боксировать с Джошем Тейлором из-за желания лишь объединять титулы.
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