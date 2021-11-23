Турман назвал месяц, когда сможет подраться с Кроуфордом

Кит Турман / Фото: Sporting News

Экс-чемпион мира в полусреднем весе Кит Турман заявил, что готов провести бой с чемпионом мира по версии WBO Теренсом Кроуфордом (38-0, 29 КО) в июле 2022 года. Слова боксера приводит портал boxinginsider.com.



Теренс – это парень, придерживающийся своего плана. Он хочет, чтобы все титулы были у него в кармане, но также его заботит наследие, и поэтому он хочет, чтобы его имя было вписано в историю. Ему нужен бой со мной».