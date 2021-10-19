Турман об уходе Пакьяо: «Для всех наступает момент»

Кит Турман / Фото: CBS Sports

Бывший чемпион мира в полусреднем весе американец нокаутер Кит Турман (29-1, 22 КО) прокомментировал завершение карьеры экс-чемпиона мира в семи весовых категориях Мэнни Пакьяо (62-8-2, 39 КО).

Мы, люди из бокса, знаем, кто такие кубинцы. Для меня Угас не являлся ноунеймом. Поверьте, вы можете столкнуться с кубинцем без имени, который выдаст вам похожее выступление.

Пакьяо же сейчас может делать все, что пожелает. Он стал претендентом на «Зал славы» уже тогда, когда перешел в легкий вес (в 2008 году). И сейчас он заслуживает этого сильнее, чем кто бы то ни было».