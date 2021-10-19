Шелестюк: «Запрашивал бой с Турманом»
Турман об уходе Пакьяо: «Для всех наступает момент»
Кит ждет, когда Мэнни введут в Зал славы
12:48
Кит Турман / Фото: CBS Sports
Бывший чемпион мира в полусреднем весе американец нокаутер Кит Турман (29-1, 22 КО) прокомментировал завершение карьеры экс-чемпиона мира в семи весовых категориях Мэнни Пакьяо (62-8-2, 39 КО).
«Для всех наступает момент. Он активно выступал перед нашей встречей, несмотря на возраст, но два года отсутствия никому не помогают.
Мы, люди из бокса, знаем, кто такие кубинцы. Для меня Угас не являлся ноунеймом. Поверьте, вы можете столкнуться с кубинцем без имени, который выдаст вам похожее выступление.
Пакьяо же сейчас может делать все, что пожелает. Он стал претендентом на «Зал славы» уже тогда, когда перешел в легкий вес (в 2008 году). И сейчас он заслуживает этого сильнее, чем кто бы то ни было».
Напомним, ранее Турман анонсировал свое возвращение в 2022 году.
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