Редкач - о тренировках Пакьяо: «Ему 42 года, и он 43 раунда сделал - еще не могли остановить»
Турман рассказал, как Угасу победить Пакьяо
Бывший соперник филиппинца считает, что ключевыми в бою станут апперкоты кубинца
16:35
Фото: theundefeated.com
Бывший соперник Мэнни Пакьяо (62-7-2, 39 КО) Кит Турман рассказал, как Йорденису Угасу (26-4, 12 КО) победить филиппинца. Слова экс-чемпиона мира приводит iFL TV:
«У Пакьяо были поражения. Он крутой, да, но он один из тех, у кого проблемы с определенными парнями. Разные стили определяют течение боя.
Я иногда не доставал до Мэнни, но у Угаса длинные руки. Возможно, он сможет нанести. Апперкоты будут ключевыми для Угаса, если он желает победить. Также удары по корпусу».
Бой Пакьяо – Угас пройдет в ночь с 21 на 22 августа. За всеми событиями поединка следите на XSPORT.
Накануне прогноз на бой дал наш аналитик.