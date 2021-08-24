Турман: «Уайлдер внезапно не станет идеальным боксером, но может подтянуть свои слабые стороны»

Деонтей Уайлдер / фото - boxingscene.com

Экс-чемпион мира Кит Турман (29-1, 22 КО) уверен, что американский супертяжеловес Деонтей Уайлдер (42-1-1, 41 KO) поработает над своими слабыми сторонами в преддверии третьего поединка с обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри (30-0-1, 21 KO).

Турмана цитирует портал boxingnews24.com:

Уайлдер внезапно не станет идеальным боксером, но может подтянуть свои слабые стороны. Если ты провалил экзамен в школе, то учишься немного усерднее, а затем получаешь более высокую оценку. Все сводится к этому, и я жду выступления Уайлдера.

Я всегда любил «Бронзового бомбардировщика» и поддерживал его на протяжении всей его карьеры. Я всегда в его углу. Красный, белый и голубой - это Америка, детка. Верни этот пояс домой».