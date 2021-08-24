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Турман: «Уайлдер внезапно не станет идеальным боксером, но может подтянуть свои слабые стороны»

Американец уверен, что «Бронзовый Бомбардировщик» проведет большую работу накануне поединка с Фьюри
Бокс Профессиональный бокс
10:25
Турман: «Уайлдер внезапно не станет идеальным боксером, но может подтянуть свои слабые стороны»
Деонтей Уайлдер / фото - boxingscene.com

Экс-чемпион мира Кит Турман (29-1, 22 КО) уверен, что американский супертяжеловес Деонтей Уайлдер (42-1-1, 41 KO) поработает над своими слабыми сторонами в преддверии третьего поединка с обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри (30-0-1, 21 KO).

Турмана цитирует портал boxingnews24.com

«Я думаю, что сейчас у Уайлдера правильный настрой. Мне нравится то, что я увидел во время его работы на лапах. Он пытается сгладить свои слабые стороны, так ведь? У всех есть свои слабости, но нужно быть особенным бойцом, чтобы признать их наличие у тебя, вернуться в тренировочный лагерь и поработать над ними.

Уайлдер внезапно не станет идеальным боксером, но может подтянуть свои слабые стороны. Если ты провалил экзамен в школе, то учишься немного усерднее, а затем получаешь более высокую оценку. Все сводится к этому, и я жду выступления Уайлдера.

Я всегда любил «Бронзового бомбардировщика» и поддерживал его на протяжении всей его карьеры. Я всегда в его углу. Красный, белый и голубой - это Америка, детка. Верни этот пояс домой».

Теренс Кроуфорд (37-0, 28 КО) высказался о предстоящей трилогии звездных супертяжеловесов Тайсона Фьюри и Деонтея Уайлдера.

Рене Тер Велде
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Теги

Кит Турман Тайсон Фьюри - Деонтей Уайлдер

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