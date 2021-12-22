Барриос: «Мы с Турманом любим выбрасывать много ударов, вот почему всех ожидает тотальная война»
Турман: «В 2022 году напомню миру бокса, что Кит – боец, которого нельзя забывать»
Бывший чемпион мира мечтает о большом поединке
11:23
Кит Турман / Фото - bleacherreportЭкс-чемпион мира в полусреднем весе американец Кит Турман (29-1, 22 КО) прокомментировал предстоящий поединок против своего соотечественника Марио Барриоса (26-1, 17 KO).
Цитирует Турмана fightnews.com.
«Очень долго ждал возвращения на ринг, не могу дождаться, чтобы снова выступить. В 2022 году я напомню миру бокса, что Кит Турман – боец, которого нельзя забывать. Не смотрю в прошлое и будущее, я вернулся сейчас и готов к борьбе».
«Я мечтаю о большом поединке, сейчас самое время воплотить эту мечту в реальность. Будьте готовы, потому что работаю над тем, чтобы 5 февраля показать шоу против Марио Барриоса. Это началось, мое время пришло».
Поединок Турман – Барриос состоится 5 февраля.
Напомним, Турман не боксировал с июля 2019 года, когда он потерпел поражение от легендарного филиппинца Мэнни Пакьяо и лишился своего титула WBA в полусреднем весе. До этого у Турмана был еще один длительный перерыв. Он не выходил на ринг с марта 2017 по январь 2019 года.
Что касается Барриоса, то он потерпел первое поражение в карьере и лишился своего пояса в первом полусреднем весе в июне этого года в поединке против Джервонты Дэвиса.
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