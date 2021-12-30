Турман: «В бою с Барриосом я докажу, что являюсь не тем бойцом, которого можно списать со счетов»

Бывший чемпион мира – о своем возвращении в ринг

Кит Турман / Фото - badlefthook Экс-чемпион мира в полусреднем дивизионе американец Кит Турман (29-1, 22 КО), во время виртуальной пресс-конференции прокомментировал грядущий бой со своим соотечественником Марио Барриосом (26-1, 17 KO).



Цитирует Турмана boxing247.com.



«Я счастлив быть здесь и с нетерпением жду возвращения. Мой последний поединок состоялся довольно давно, но теперь у меня нет травм, и я чувствую себя прекрасно. У меня было много времени, чтобы работать над собой и все осмыслить. Дата моего возвращения назначена и я не могу дождаться, когда займусь делом».



«Мне было предложено несколько вариантов соперников, и как только услышал, что в этом списке есть Марио, я понял, что это будет захватывающий бой. В тот момент у меня уже не было сомнений, кто станет моим оппонентом. Если вы хотите заявить о себе в полусреднем весе, то нет лучшего соперника, чем Кит Турман. В этом бою встретятся два бойца, которые в прошлых поединках потерпели поражения, а это значит, что мы оба должны проявить себя».



«Я здесь, чтобы доказать, что являюсь не тем бойцом, которого можно списать со счетов. Я могу упасть, но вам лучше поверить, что снова поднимусь. В следующем году я буду сконцентрирован на том, чтобы вернуться на вершину».



Поединок Турман – Барриос состоится 5 февраля.



Напомним, Турман не боксировал с июля 2019 года, когда он потерпел поражение от легендарного филиппинца Мэнни Пакьяо и лишился своего титула WBA в полусреднем весе. До этого у Турмана был еще один длительный перерыв. Он не выходил на ринг с марта 2017 по январь 2019 года.



Что касается Барриоса, то он потерпел первое поражение в карьере и Джервонты Дэвиса.

Экс-чемпион мира в полусреднем дивизионе американец(29-1, 22 КО), во время виртуальной пресс-конференции прокомментировал грядущий бой со своим соотечественником(26-1, 17 KO).Цитирует ТурманаПоединок Турман – Барриос состоится 5 февраля.Напомним, Турман не боксировал с июля 2019 года, когда он потерпел поражение от легендарного филиппинцаи лишился своего титула WBA в полусреднем весе. До этого у Турмана был еще один длительный перерыв. Он не выходил на ринг с марта 2017 по январь 2019 года.Что касается Барриоса, то он потерпел первое поражение в карьере и лишился своего пояса в первом полусреднем весе в июне этого года в поединке против

Владимир Кириченко