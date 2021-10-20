Турман об уходе Пакьяо: «Для всех наступает момент»
Турман высказался о потенциальном поединке c Угасом
Американец намерен вскоре предстать перед глазами боксерской общественности
09:30
Кит Турман / фото - Getty Images
Бывший объединенный чемпион в полусреднем весе (до 66.7 кг), американец Кит Турман (29-1-0, 22 KO) высказался в интервью YouTube-каналу Fight Hub TV о потенциальном поединке с действующим «суперчемпионом» WBA, кубинцем Йорденисом Угасом (27-4-0, 12 KO).
«Я был бы готов к тому, чтобы надавить на него. Понимаете, он был слишком большим для Пакьяо, из-за чего тот не смог пойти на него. И мне бы хотелось посмотреть, как он поведет себя в настоящем бою, где в него полетят комбинации от парня, который знает, как их бить.
Как он поведет себя в тяжелом 12-раундовом бою? На данный момент его форма не вызывает нареканий. Однако их нет, поскольку все его бои проходили по его диктовку. Он задавал темп. И я хотел бы сломать этот ритм, что определенно доставило бы ему проблемы».
Кит Турман обозначил сроки своего ожидаемого возвращения.
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