Турман высказался о потенциальном поединке c Угасом

Кит Турман / фото - Getty Images

Бывший объединенный чемпион в полусреднем весе (до 66.7 кг), американец Кит Турман (29-1-0, 22 KO) высказался в интервью YouTube-каналу Fight Hub TV о потенциальном поединке с действующим «суперчемпионом» WBA, кубинцем Йорденисом Угасом (27-4-0, 12 KO).

Как он поведет себя в тяжелом 12-раундовом бою? На данный момент его форма не вызывает нареканий. Однако их нет, поскольку все его бои проходили по его диктовку. Он задавал темп. И я хотел бы сломать этот ритм, что определенно доставило бы ему проблемы».