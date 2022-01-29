Турман: «Я хочу стать абсолютным чемпионом мира в полусреднем весе»

Американец рассчитывает вернутся на ринг здоровым

Кит Турман / фото - boxingscene.com

Бывший чемпион мира в полусреднем весе Кит Турман (29-1-0, 22 KO) в интервью Premier Boxing Champions заявил, что в неком смысле долгий простой вне ринга пошел ему на пользу, поскольку за это время американец смог полностью залечить все свои травмы.

«К счастью, я восстановился от всех своих травм. С рукой все в порядке, с локтем тоже. Мои операции прошли уже давным-давно, я уже давно восстановился, так что я забыл про травмы. Я не думаю о том, насколько я могу вложиться в этот удар, нанесу ли я ущерб сопернику или сделаю больно самому себе. Я рассчитываю вернуться в стопроцентной готовности. Чего я еще не достиг? Мне нужно провести бои против тех, с кем же еще не соревновался. Если у меня будет возможность стать абсолютным чемпионом мира в полусреднем весе, это стало бы моим самым высоким достижением. Пока я этого не достиг, в этом весе этого не добивался даже Флойд Мейвезер. Кажется, что к титулу абсолютного чемпиона попробуют подобраться Эррол Спенс и Йорденис Угас. У победителя этой пары будет три пояса. Я хочу боя с победителем, хочу возможность завоевать чемпионские титулы. Два этих титула уже были у меня в руках и я хочу снова обладать ими».

Кит Турман следующий поединок проведет 5 февраля на арене Michelob ULTRA в отеле и казино Mandalay Bay в Лас-Вегасе, штат Невада, США.