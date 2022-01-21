Турман: «Я не хочу доводить бой с Барриосом до решения судей»

Американец настроен на досрочную победу в поединке с соотечественником

Кит Турман / фото - boxingscene.com

Бывший объединенный чемпион полусреднего веса Кит Турман (29-1-0, 22 KO), рассуждая о своем предстоящем поединке с бывшим обладателем титула на категорию ниже Марио Барриосом (27-1-0, 16 KO), признался, что настроен на досрочную победу.

Турмана цитирует ресурс boxingnews24.com:

«Не сомневаюсь, Барриос сделает все возможное, чтобы продемонстрировать свой талант и заявить о себе. Он хочет одержать доминирующую победу над Китом Турманом. Моя же задача заключается в том, чтобы дать ему понять, что мой простой не имеет значения. Я тоже хочу выйти и сделать заявление. И я не хочу доводить все до решения судей. Я хочу остановить его, поэтому мы не собираемся делать шаг назад».

Кит Турман следующий поединок проведет 5 февраля на арене Michelob ULTRA в отеле и казино Mandalay Bay в Лас-Вегасе, штат Невада, США.