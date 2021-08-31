Турман: «Я не считаю, что Пакьяо меня побил, но победа осталась за ним»

Кит Турман / фото - Getty Images

Экс-чемпион мира в полусреднем весе Кит Турман (29-1, 22 КО) рассказал изданию World Boxing News, что смирился с поражением от Мэнни Пакьяо (62-8-2, 39 КО), однако считает, что победа легендарного филиппинца не была настолько убедительной, чтобы сказать, что он его побил.

Эл Хэймон позвонил мне и сказал: «Ты хочешь заполучить этот крупный поединок на pay-per-view?» Но я люблю этот вид спорта. Я всегда говорил, что у меня есть нолик, однако я не боюсь его потерять. Если ты можешь меня побить, то сделай это. Я не считаю, что Мэнни Пакьяо меня побил, но победа осталась за ним. Он нанес мне первое поражение. Что есть, то есть.

Кто бы ни вышел со мной в ринг, он почувствует мой гнев из-за поражения. Я отвечаю. Можете говорить про Кита Турмана что угодно, мол, у него есть слабые места и здесь, и там. Круто. Покажите мне их».